Milan Top News – Parla Galliani, novità di mercato in vista

MILAN TOP NEWS – Dopo l’annuncio del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato un’intervista all’ex amministratore delegato Adriano Galliani, in cui tra le altre cose ha detto come avesse provato a portare lo svedese al Monza. Ancora non si sa il numero che indosserà Ibra, anche se ci sono alcune ipotesi.

Diverse novità di mercato in vista. Per il centrocampo i due nomi che piacciono maggiormente sono Matic e Lobotka, mentre il giovane Alena va in prestito al Betis Siviglia. In uscita sempre più probabile la partenza di Borini, con l’ex Roma che spinge per il Crystal Palace. Tre squadre hanno messo nel mirino Piatek, mentre per Paquetà il Milan non è convinto dalla proposta del PSG. L’agente di Rebic lavora al ritorno del croato all’Eintracht Francoforte già a gennaio.

