Milan Top News – Pareggio amaro contro la Sampdoria: esordio per Ibrahimovic

MILAN TOP NEWS – Doveva essere il giorno della rinascita rossonera, o quanto meno il tentativo di iniziare al meglio il 2020, lasciandosi alle spalle le tante amarezze e delusioni del 2019 appena terminato. E invece il nuovo anno è iniziato esattamente come quello che concluso da poco e il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Sampdoria tra le mura amiche dove i rossoneri fanno una fatica tremenda a vincere.

Il Milan, invece, non sa più segnare – 3 partite di fila senza gol – e 16 reti segnate in 18 gare che preoccupano. Nemmeno l’esordio di Ibrahimovic, così a fine gara, subentrato nella ripresa al posto di un sempre più spento Piatek, è servito a cambiare le cose, sebbene i rossoneri con lo svedese in campo siano stati più incisivi.

In ottica mercato, Massara ha confermato che il Milan segue un difensore centrale per rinforzare la rosa, ma non c’è solo Todibo tra i profili seguiti. Intanto, il francese darà una risposta definitiva ai rossoneri entro 24-48 ore, poi si deciderà cosa fare.

