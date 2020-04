Milan Top News – Koopmeiners il nome nuovo, frenata per Milik

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, giovane centrocampista classe 1998. Centrocampista davvero talentuoso, ma poco conosciuto: per questo ecco qui cinque curiosità che non sai Koopmeiners.

Per quanto riguarda Arkadiusz Milik arriva una frenata importante. Oggi, infatti, ha parlato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli che ha rivelato come i partenopei siano interessati a rinnovare il contratto dell’attaccante polacco. Novità anche su Romagnoli: secondo il CorSport la Lazio sarebbe pronta a tentare l’assalto.

Parole importanti oggi rilasciate anche da Kakà, che ha ricordato i bei momenti vissuti col Milan, così come Shevchenko, di Montella, di Mirabelli e di Pepe Reina (al Mundo Deportivo)

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android