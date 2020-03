Milan Top News – Intervista a Maldini e Reina, positivo Sportiello

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Dopo il bellissimo videomessaggio pubblicato ieri sera sul proprio profilo Instagram, Paolo Maldini ha lasciato un’intervista pubblicata questa mattina al Corriere della Sera. Il Dt rossonero ha rivelato le sue condizioni di salute, dei figli e della moglie. A proposito del Coronavirus ha parlato anche l’ex portiere del Milan Pepe Reina, che ha dichiarato come avrebbe avuto alcuni sintomi nei giorni scorsi. Del momento dell’Italia ne hanno parlato anche due grandi ex rossoneri come Weah e Kakà.

Il virus non fa distinzioni. Anche oggi sono tanti i contagiati nel nostro Paese e cresce pure il numero dei deceduti (qui il bollettino). Positivi anche Guido Bertolaso e Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta. Sul fronte mercato, il Milan tiene d’occhio il talento Jeremy Doku: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android