MILAN TOP NEWS – Il rinvio di Milan-Genoa e le interviste a Boban e Pioli

NEWS MILAN – Doveva essere giornata di vigilia per Milan-Genoa, e invece stamane è stato deciso di rinviare al prossimo 13 maggio questa e tutte le altre partite della 26.a giornata di Serie A. Nonostante si fosse deciso giorni fa che le partite andavano giocate a porte chiuse. Un danno per alcuni, un vantaggio per altri. Non solo rinvio, oggi è stata giornatatante dichiarazioni. Da Zvonimir Boban a Stefano Pioli. Ecco tutte le TOP NEWS di oggi, 29 febbraio 2020.

RINVIO MILAN-GENOA – Ecco il comunicato ufficiale che ha deciso il rinvio del match: leggi qui! >>>

DICHIARAZIONI BOBAN – Stamane La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista a Zvonimir Boban: ecco le dichiarazioni >>>

DICHIARAZIONI PIOLI – Nonostante il rinvio, Stefano Pioli ha parlato lo stesso al canale tematico rossonero: l’intervista completa >>>

COPPA ITALIA, JUVENTUS-MILAN – La semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, non sembra essere a rischio rinvio. Ecco le ultime indiscrezioni >>>

MAROTTA SUL RINVIO DI JUVE-INTER – Il dirigente nerazzurro, Beppe Marotta, ha commentato l’inaspettato rinvio di Juventus-Inter che invece si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse: le sue parole >>>

PROTESTA TIFOSI INTER – In serata ci sono state anche le proteste sotto la sede della Lega di Serie A dei tifosi dell’Inter che hanno anche diramato un lungo comunicato. Ritorna l’ombra di calciopoli? Leggi qui >>>

CALENDARIO MILAN – A causa del rinvio di Milan-Genoa, i rossoneri dovranno affrontare un calendario parecchio complicato nel mese di maggio: tutti gli impegni >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android