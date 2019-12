Milan Top News – Fatta per Ibrahimovic! Trattativa per Elneny?

MILAN TOP NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha scelto. L’attaccante svedese tornerà al Milan all’età di 38 anni e nel giorno di Santo Stefano ha fatto sapere che da gennaio vestirà nuovamente i colori rossoneri, già indossati dal 2010 al 2012. Ibra firmerà un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione (qui per sapere il suo ingaggio) e sarà a Milanello a partire probabilmente da lunedì 30 dicembre. Non tutti i tifosi rossoneri hanno accolto positivamente la notizia: qui, infatti, le reazioni sui social.

In giornata, poi, si è diffusa anche la notizia di una possibile trattativa in stato avanzato tra i rossoneri e Mohamed Elneny, stando a quanto ha rivelato il padre del centrocampista egiziano. La possibile operazione, tuttavia, è stata smentita da diversi giornalisti, tra cui anche Nicolò Schira. Per Todibo, invece, la fila si allunga: oltre a Bayer Leverkusen e Benfica si aggiunge anche l’Everton di Ancelotti.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android