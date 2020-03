Milan Top News – Europei e Copa America rinviati, esclusiva a Nicolodi

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Importanti ufficialità nella giornata di oggi che già erano nell’aria nei giorni scorsi. Su tutte dalla FIFA arriva la decisione di spostare gli Europei in programma il prossimo giugno di 12 mesi. La competizione si terrà, dunque, nell’estate del 2021. Rinviata anche la Copa America – che si doveva giocare sempre in estate – e il Mondiale per Club (originariamente in programma in Cina nell’estate del 2021).

Decisioni commentate positivamente dal difensore del Milan Simon Kjaer (qui le sue parole). In casa Milan oggi hanno espresso la loro sul delicato momento di emergenza anche Theo Hernandez, Rafael Leao e lo spagnolo Samu Castillejo. Intanto, a proposito di campo, è intervenuto ai nostri microfoni il giornalista di Sky Sport Pietro Nicolodi: qui le sue parole.

