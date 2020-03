Milan Top News – Esclusiva a Fernandez (MARCA), parla Donnarumma

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie principali della giornata di oggi raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Parole d’amore di Gigio Donnarumma nei confronti del Milan, sebbene il suo futuro rimane ancora molto incerto. In tal senso, qualora, non dovesse rimanere in rossonero, uno dei possibili sostituti potrebbe essere Sergio Rico del Siviglia.

Di lui ce ne ha parlato in esclusiva il giornalista di Marca Alberto Fernandez, che tra le altre cose ci ha anche rivelato come il Siviglia sia fortemente interessato a riscattare Jesùs Suso per 21 milioni. Alla Gazzetta ha parlato questa mattina anche l’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni (qui le sue parole). Interessanti anche le ultime sul futuro di Ralf Rangnick rivelate da Gianluca Di Marzio. Intanto, il Milan segue Robin Koch del Friburgo: ecco di chi si tratta>>>

