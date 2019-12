Milan Top News: casi Leao e Calabria, Ibrahimovic più vicino

MILAN TOP NEWS – E’ stato un risveglio difficile quello di oggi per i rossoneri, l’indomani della sconfitta più pesante degli ultimi 21 anni. Per il Milan piove sul bagnato perché se non bastassero i problemi legati al campo ci si mettono anche quelli extra rettangolo verde. I video di Leao – beve e fuma in discoteca – e Calabria, festeggia divertito il proprio compleanno poche ore dopo la debacle di Bergamo, hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri e i due a modo loro hanno cercato di dare spiegazioni (qui il portoghese, qui il terzino). Fa discutere anche Kessie che mette un like alla foto del Papu Gomez..

In tema di mercato, i rossoneri sembrano essere più vicini a Zlatan Ibrahimovic. Il Milan – secondo l’agenzia ANSA – avrebbe aumentato l’offerta allo svedese, che nei prossimi giorni darà una risposta. Anche Jean-Clair Todibo sembra intenzionato a dire sì al corteggiamento del club di via Aldo Rossi. Rodríguez sembra destinato alla cessione, ma non andrà al Napoli. Paquetà continua ad essere accostato al PSG, mentre Borini sarebbe ad un passo dal Genoa.

