Milan Top News – Calhanoglu “vede” Firenze, dubbi Musacchio e Kjaer

MILAN TOP NEWS – Nessuna giornata di riposo in casa Milan il giorno dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. I rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare a preparare la gara di Firenze in programma contro sabato sera alle 20.45 (ecco dove vederla). In vista del match contro la squadra di Iachini potrebbero esserci delle speranze di rivedere Hakan Calhanoglu (qui le sue condizioni), mentre saranno da valutare nei prossimi giorni Kjaer e Musacchio. Per quanto riguarda l’argentino nessun ammutinamento, ma una contrattura al polpaccio. Se non dovesse farcela nessuno di loro, giocherà Gabbia che ieri sera ha fatto il suo esordio in serie A. Per la Fiorentina ci sarà certamente un’assenza in mezzo al campo: ecco chi è>>>

