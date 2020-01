Milan, Todibo non convocato per stasera: indizio decisivo?

CALCIOMERCATO MILAN – Come è noto, Frederic Massara è volato ieri a Barcellona per chiudere l’acquisto di Jean-Clair Todibo dai blaugrana. Gli spagnoli si sono convinti di lasciare il diritto di riscatto ai rossoneri al termine della stagione e non cedere il ventenne francese solamente col prestito secco. Oggi il ds del Milan incontrerà anche gli agenti del centrale ex Tolosa, dopodiché potrebbe arrivare la fumata bianca. Indizio fondamentale che fa capire come la trattativa stia vivendo momenti cruciali è il fatto che Todibo non sia stato convocato per il derby di questa sera contro l’Espanyol. Ci siamo, presto Pioli avrà un rinforzo per la retroguardia rossonera. Intanto, ieri Boban ha parlato al termine della conferenza di Ibra: parole dure del CFO croato>>>

