Milan, Theo Hernandez su Twitter: “Buon Natale!”

ULTIME NEWS MILAN – A causa della squalifica rimediata, Theo Hernandez non ha potuto prendere parte alla trasferta del Milan a Bergamo contro l’Atalanta. Visto il risultato, la sua assenza si è fatta sentire e come. Il terzino francese è ormai un punto fermo della formazione di Stefano Pioli e uno dei migliori calciatori per rendimento. Con quattro gol, infatti, Theo Hernandez è il miglior marcatore rossonero insieme a Krzysztof Piatek. L’ex Real Madrid rientrerà alla ripresa del campionato, ma per ora si limita ad augurare buon Natale ai suoi followers su Twitter con un’immagine a sfondo rossonero. Eccola.

Intanto Zlatan Ibrahimovic dovrebbe dare una risposta al Milan entro 48 ore: ma c’è ottimismo, continua a leggere >>>

