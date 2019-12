Milan, Teocoli: “Pioli bravo ma prenderei Klopp. Donnarumma? Da vendere”

ULTIME NEWS MILAN – Teo Teocoli, comico e tifoso illustre del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘CalcioToday.it’ della sua squadra del cuore. Dichiarazioni anche in ottica calciomercato: “C’è un piccola rinascita. Con il ritorno di Conti e Bonaventura secondo me il Milan è cresciuto e spero possa arrivare in Europa League, non credo oltre. Pioli è bravo, ma serve un grande allenatore. Se dipendesse da me prenderei Klopp, un vincente che mette allegria, crea empatia con i giocatori e i tifosi. Maldini e Boban? Sono arrivati in un club in difficoltà e non hanno tanti mezzi economici a disposizione. Il loro raggio d’azione è limitato, anche se sono due ottimi biglietti da visita. Donnarumma? A gennaio lo venderei e con i soldi incassati prenderei 2/3 giocatori. Mi dispiacerebbe, ma farei questo sacrificio per pianificare il futuro”. A proposito di Donnarumma, il portiere pare abbia rifiutato la prima proposta del Milan in chiave rinnovo: per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android