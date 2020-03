Milan, tanti auguri a Fabio Borini: oggi compie 29 anni

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan Fabio Borini spegne oggi 29 candeline. L’ex rossonero si è trasferito a gennaio all’Hellas Verona – ecco quanto ha risparmiato il club di via Aldo Rossi a bilancio – dopo aver vestito la maglia del Milan per due stagioni e mezzo. Nella sua esperienza a Milano, Borini ha totalizzato 75 presenze e segnato 8 reti. In questa annata solamente 2 partite coi rossoneri, entrambe ad agosto con Giampaolo in panchina, mentre con la maglia del Verona 6 presenze e 2 reti realizzate contro Bologna e Juventus.

