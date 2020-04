Milan, taglio stipendi sul modello Juve: accordo vicino con la squadra

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, il Milan ed i calciatori sono molto vicini all’accordo sul taglio degli stipendi.

La pratica più urgente che Ivan Gazidis dovrà risolvere è quella relativa appunto al taglio degli ingaggi della squadra. Maldini è al lavoro da giorni per cercare un accordo tra il club e la delegazione di calciatori, capeggiata da Alessio Romagnoli. La società ha presentato alla squadra un'offerta in stile Juventus, vale a dire un piccolo taglio sulla stipendi della stagione attuale e un più cospicuo taglio sugli ingaggi dei primi mesi della prossima (sempre che l'annata volgerà al termine in maniera "naturale"). Entro questa settimana o al massimo per la prossima, i giocatori daranno una risposta al club.

