Milan sui social – Theo: “Grazie mille ai nostri tifosi per il supporto”

ULTIME MILAN – Una vittoria, finalmente, per la squadra rossonera. Cagliari-Milan finisce 0-2 nel segno di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Tanti i giocatori che hanno brillato oggi. Tra questi, come sempre, anche Theo Hernandez, terzino sempre più fondamentale nel Milan. Altro fattore determinante, come sempre, è stato il calore del pubblico milanista. Nonostante si giocasse in trasferta, infatti, erano davvero tantissimi i supporter del Milan nel settore ospiti a Cagliari. A ringraziarli ci ha pensato proprio Theo, sul proprio profilo Twitter, con una bella foto di fine partita sotto la curva: “E grazie mille ai nostri fan per il loro supporto costante”.

