Milan sui social – Suso sorridente a Milanello: “Siamo tornati”

ULTIME MILAN – Bisogna mettersi alle spalle un 2019 che non ha regalato grandi soddisfazioni e provare a rendere il 2020 un anno da ricordare, con uno Zlatan Ibrahimovic in più nel motore. Intanto, oggi, a Milanello la squadra si è ritrovata per ricominciare ad allenarsi dopo il 5-0 contro l’Atalanta, che non può e non deve essere dimenticato. In ogni caso, giocatori abbastanza sorridenti ed entusiasti di ricominciare. Tra questi, anche Suso, che ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram da Milanello. Una da solo mentre sta per scendere in campo e una di tutto il Milan sul terreno di gioco. Questa invece la didascalia: “Siamo tornato… 2019”. Suso che però potrebbe salutare… Continua a leggere >>>

