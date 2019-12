Milan sui social – Le offerte per i regali natalizi rossoneri

ULTIME MILAN – Pochi giorni e poi sarà Natale. Il che significa anche regali. C’è chi ancora non ha prevveduto ad acquistarli tutti e a poche ore dalla fatidica mezzanotte del 25 dicembre le idee possono scarseggiare. Se si ha a che fare con un tifoso del Milan, in realtà, non ci dovrebbero essere problemi particolari. Qualsiasi oggetto esca dallo Store ufficiale dovrebbe renderlo felice. E per far falice chi invece deve acquistarlo ci pensa il Milan direttamente, con molte offerte su vari oggetti, anche a tema natalizio, ma non solo. Oggi, infatti, il club rossonero ha pubblicato su Twitter un invito a consultare le offerte: “Sei in cerca degli ultimi regali? Scopri tutte le nostre offerte e regala il Milan a Natale”.

