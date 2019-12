Milan sui social – La promozione per i regali di Natale rossoneri

ULTIME MILAN – Il Natale è alle porte, l’Epifania, si sa, arriva poco dopo. Ovviamente parte la caccia al regalo perfetto. Qualcosa che possa rendere felici, qualcosa che possa piacere di certo. Beh, per un tifoso milanista la scelta potrebbe essere abbastanza semplice: acquistare un prodotto ufficiale rossonero. Il Milan, infatti, ha una linea molto interessante di idee regalo e anche di alcuni elementi a tema natalizio. Il club, oggi, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto con l’invito a regalare prodotti rossoneri per Natale. Eccolo: “Stai cercando la sorpresa perfetta per un Natale rossonero? Scopri tutte le nostre idee regalo”.

