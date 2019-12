Milan sui social – Donnarumma si allena con Calabria

ULTIME MILAN – Superato il Natale, è quasi tempo di tornare in campo. A Milanello la ripresa degli allenamenti è prevista per il 30 dicembre. Ancora due giorni di relax, quindi, per i rossoneri. Relax per modo di dire, almeno per alcuni. Per esempio Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria. I due giovani rossoneri, entrambi prodotti del settore giovanile del Milan, sono già tornati al lavoro per presentarsi al meglio a Milanello. La dimostrazione arriva dal profilo Instagram di Gigio, che ha pubblicato una foto col terzino numero 2 in cui i due sono sul tapis roulant. La didascalia è molto chiara: “Non fermarti mai”.

