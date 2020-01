Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/01/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, sabato 18 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la 20^ giornata di campionato che inizierà oggi con Lazio-Sampdoria delle ore 15.00 e proseguirà con Sassuolo-Torino alle 18.00 e infine Napoli-Fiorentina in serata. Salta lo scambio Spinazzola-Politano, con Inter e Roma su tutte le furie. Lutto nel mondo del calcio: è morto Pietro Anastasi. Restate con noi per tutti i temi della rassegna stampa.

