Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (17/01/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 17 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il calciomercato che si infiamma quando mancano 13 giorni alla conclusione della finestra di gennaio. Il Milan è giunto al centesimo giorno dall’arrivo di Stefano Pioli, tra rivoluzione tattica e un Ibrahimovic in più. Restate con noi per tutta la rassegna stampa dei principali giornali sportivi e non solo.

