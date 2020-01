Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/01/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, domenica 12 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria del Milan a Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna a segnare in Italia a distanza di 8 anni e resta in campo per tutti i 90 minuti nel successo rossonero alla Sardegna Arena. L’Inter pareggia 1-1 nel big match contro l’Atalanta: decisivo Handanovic che nei minuti finali para un rigore a Muriel.

