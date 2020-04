Milan, solo Ibrahimovic e Rafael Leao non sono in Italia

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, tutti i calciatori del Milan stanno proseguendo il loro periodo di quarantena forzata nelle rispettive abitazioni. Solamente due calciatori non si trovano in Italia ma sono rientrati nei loro paesi e sono Zlatan Ibrahimovic (Svezia) e Rafael Leao (Portogallo).

Tutti continuano ad allenarsi in attesa della decisione ufficiale riguardante la ripresa o meno della stagione sportiva. Certo allenarsi in giardino, in palestra o sulla cyclette non è la stessa cosa di farlo in campo, ma come ha ribadito più volte il club rossonero oggi la salute dei propri dipendenti e tesserati è la cosa che conta di più. Intanto, George Weah in Liberia ha dato via ad una iniziativa molto bella e singolare>>>

