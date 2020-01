Milan-Sampdoria, ‘Il Secolo XIX’ rilancia: cori sul ponte Morandi da San Siro

ULTIME NEWS MILAN – Un’accusa che, se confermata, sarebbe l’ennesima brutta pagina del calcio italiano. A scatenare il tutto ci ha pensato il noto giornale di Genova ‘Il Secolo XIX’, che ha accusato la curva del Milan di aver rivolto dei cori offensivi sulla tragedia del crollo del ponte Morandi. Il titolo è forte: “La vergogna di San Siro, cori di tifosi milanisti sulla strage del Morandi”. Il prosieguo lo è altrettanto: “Dal secondo anello verde è stato intonato ‘avete il ponte crollato. Lo hanno sentito in tanti. Scherzare sul Morandi crollato va molto oltre ed è barbaro nei confronti di tutti, dalle vittime del ponte agli sfollati a tutti quanti i liguri e in qualche modo gli italiani che ancora oggi patiscono i disagi di quella tragedia”.

Una vicenda che va approfondita, perché finora non si registrano riscontri ufficiali in merito a tutto ciò. Adesso gli ispettori presenti a San Siro si metteranno al lavoro, per confermare o confutare l'accusa del quotidiano genovese.

