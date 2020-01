Milan-Sampdoria, Gabbiadini al 45′: “Partita difficile: sono una grande squadra”

NEWS SAMPDORIA – Manolo Gabbiadini, attaccante blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’intervallo di Milan-Sampdoria. Queste le dichiarazioni di Gabbiadini: “È una partita difficile, loro hanno tanta qualità. È una partita difficile in uno stadio difficile. Loro sono una grande squadra, palleggiano molto e non è semplice”. Per seguire il secondo tempo del match tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i blucerchiati di Claudio Ranieri con il live testuale di ‘PianetaMilan.it‘, continua a leggere >>>

