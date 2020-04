Milan, salgono le quotazioni di Almstadt nel ruolo di Ds

NEWS MILAN – Come rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, nel ruolo di direttore sportivo del Milan sono in risalita le quote di Hendrik Almstadt, attuale braccio destro di Ivan Gazidis.

Con Paolo Maldini quasi out – la proprietà vorrebbe che rimanesse, ma difficilmente l’ex difensore rossonero accetterà – nel nuovo Milan prende sempre più potere la figura dell’attuale amministratore delegato di origini sudafricane, soprattutto dopo il licenziamento di Boban. In questo senso, il quadro dirigenziale sarà rivoluzionato e con ogni probabilità avrà un ruolo molto più decisionale anche Almstadt, rimasto un po’ nascosto in questa stagione. Intanto, Elliott non ha alcuna intenzione di vendere nel breve periodo! Le ultime>>>

