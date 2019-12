Milan, Sabatini: “Suso non deve diventare un problema”

NEWS MILAN – Intervenuto sulle frequenze di “Radio 24”, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato di diversi argomenti vicini al Milan. Per prima cosa si è parlato dell’attacco del Milan e in particolare di Suso: “E’ un giocatore che non deve diventare un problema ma una risorsa. Pioli ha in testa di farlo diventare un giocatore che crei problemi alla fase difensiva dell’avversario”.

Sempre stando in tema di attacco e attaccanti, stando a quanto trapela, il Milan starebbe facendo un tentativo anche per il giovane Haland, attaccante del Salisburgo: “Il suo arrivo al Milan ci sta. Sarebbe una mossa in linea con un progetto di giovani talenti, anche se per un ragazzo del 2000 non è una situazione agevole per crescere”.

Infine, con il rientro di Caldara, altro argomento bollente è la difesa: “Gli infortuni così gravi hanno momenti di speranza, illusione e riflessione. E’ un po’ come Conti, ma prima di cambiare l’impostazione difensiva per fare spazio a Caldara ci penserei”. Proprio l’Atalanta, prossimo avversario del Milan, starebbe pensando ad un eventuale ritorno di Caldara, per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android