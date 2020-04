Milan, Romagnoli l’onnipresente: ecco l’uomo del Diavolo

NEWS MILAN – La prossima estate potrà essere quella giusta per tornare a parlare di rinnovo di contratto per Alessio Romagnoli, capitano del Milan e autore fino a prima della sosta forzata dovuta all’emergenza di una stagione da onnipresente. In una squadra che da anni cerca continuità invano senza trovarla, con calciatori che vanno e vengono, dirigenti e allenatori cambiati con estrema rapidità e facilità, il centrale romano è stato l’unico probabilmente ad applicare alla perfezione questo termine.

In questa stagione non ha saltato nemmeno un secondo. In tutto Romagnoli scende in campo da ben 32 gare ufficiali consecutive del Milan, di cui 3 della passata stagione, 26 del campionato attuale e 3 di Coppa Italia. L’ultima partita che è stato sostituito risale ad un anno fa, quando in occasione del match contro la Lazio venne sostituito da Zapata nel finale.

Ciò che è riuscito a fare Romagnoli in questa annata è stata gestirsi al meglio fisicamente, cosa che invece lo aveva frenato in passato. Il capitano dei rossoneri ha alzato notevolmente l’asticella ed è diventato oggetto del desiderio di molti top club europei. Su di lui si è parlato nei giorni scorsi di un forte interesse del Barcellona, che potrebbe inserire delle contropartite, ma anche di indiscrezioni sulla Juventus o sull’Inter in un sorprendente scambio con Icardi. Fantacalcio al momento.

Nei giorni scorsi, intanto, Romagnoli è stato portavoce del pensiero del club in una videoconferenza con i compagni, Massara e Maldini. Si è parlato soprattutto degli allenamenti da fare a casa e che continueranno ancora per diverso tempo. L'esperimento videochiamata- riporta il CorSport – è piaciuto e verrà ripetuto nei prossimi giorni.

