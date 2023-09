Milan, record per Camarda: l’italiano più giovane a segno nella Youth League

In Milan-Newcastle di Youth League il classe 2008 Francesco Camarda segna due gol in mezz'ora e a 15 anni e 195 giorni

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha iniziato alla grande questa stagione: punteggio pieno in campionato e gran gioco. Nel primo tempo del debutto europeo, i rossoneri hanno giocato benissimo. Come riporta Giuseppe Pastore su X , in Milan-Newcastle di Youth League , il classe 2008 Francesco Camarda , attaccante rossonero, ha segnato la sua prima rete nella competizione a 15 anni e 195 giorni , superando così un altro record nella sua giovane, ma già brillante carriera. Ecco il post.

"In Milan-Newcastle di Youth League il classe 2008 Francesco Camarda segna due gol in mezz'ora e a 15 anni e 195 giorni diventa l'italiano più giovane ad aver segnato in Youth League (il record precedente era di Fabrizio Caligara a 16 anni 190 giorni, in Lione-Juventus del 2016)". La giovane punta rossonera sta bruciando tutte le tappe. LEGGI ANCHE: Le parole di Braida sulla Champions League e il derby