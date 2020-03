Milan, Rangnick non ama lavorare con gli “accentratori” alla Ibrahimovic

NEWS MILAN – Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Ralf Rangnick non è un tecnico che ama lavorare con gli “accentratori” alla Ibrahimovic. Chi lo conosce bene parla così dell’attuale dirigente del gruppo Red Bull e i dubbi – già molti – aumentano se pensiamo che lo svedese ad ottobre compirà 39 anni. C’è però un precedente che può far ben sperare. Rangnick allo Schalke 04 ha allenato un certo Raul negli ultimi anni della sua carriera. Intanto, Dani Olmo è stato ad un passo dal Milan a gennaio: ecco la conferma!

