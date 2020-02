Milan, protesta a Nicchi? Ecco cosa ne pensa Yonghong Li

NEWS MILAN – Il Milan pensa ad una protesta formale nei confronti del capo degli arbitri Marcello Nicchi: ecco il commento di Yonghong Li a riguardo. “Gli arbitri fanno un lavoro molto difficile … ma non vedo l’ora di sentire i risultati su questo”, in riferimento proprio ad un articolo in cui si suppone che il Milan potrà presentare una protesta nei confronti dell’AIA.

Intanto, stamattina si è fatto il punto in Federcalcio per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus: le ultime>>>

