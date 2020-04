Milan, problemi per il rientro in Italia di Kessie: la situazione

NEWS MILAN – Dopo aver lasciato l’Italia a causa dell’emergenza per il Coronavirus, ora, piano piano i giocatori del Milan stanno rientrando in vista della possibile ripresa degli allenamenti, e poi chissà delle partite.

Sono già tornati alla base Hakan Calhanoglu, Asmir Begovic, Simon Kjaer, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, e Ismael Bennacer, pronti per cominciare le due settimane di quarantena. Oggi, sarà il turno di Samu Castillejo, Ante Rebic, Rade Krunic e Lucas Paquetà, mentre Zlatan Ibrahimovic tornerà nella giornata di giovedì. Per quel che riguarda invece Franck Kessie, come riporta Tuttosport, il centrocampista si trova in Costa D’Avorio e sta avendo problemi ad organizzare il volo di rientro. Il Milan comunque spera di ritrovare Kessie entro giovedì.

Nel frattempo, ha parlato di Coronavirus e di una possibile ripresa della Serie A anche l’ex AD del Milan Marco Fassone. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓