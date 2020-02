Milan, prima sconfitta nel 2020: necessario rialzare subito la testa

NEWS MILAN – Con quella rimediata ieri sera contro l’Inter, il Milan ha subito la sua prima sconfitta nel 2020 e il primo KO da quando è tornato Ibrahimovic. I rossoneri, infatti, erano rimasti imbattuti nel nuovo anno per 7 gare tra campionato e Coppa Italia, in cui sono state vinte 5 partite e pareggiate 2. Uno scivolone nel derby che non ci voleva, specialmente perché arrivato dopo essere stati sopra 2-0 a fine primo tempo. Giovedì a San Siro sarà il turno della Juventus per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, poi, invece, si riprenderà col campionato lunedì sera – sempre in casa – contro il Torino. Rialzare la testa subito. Contro i granata, il Milan avranno certamente uno squalificato: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android