Milan, prima panchina per il portiere Nava: poi torna a casa in tram (FOTO)

Giornata da ricordare per Lapo Nava, portiere classe 2004 del Milan. Prima panchina in Serie A, poi torna a casa in tram

Renato Panno

Sarà una Befana da ricordare per Lapo Nava, giovane portiere classe 2004 del Milan. Il figlio d'arte (papà Stefano ha totalizzato 70 presenza in Serie A) è tornato a casa in tram dopo la prima panchina con la maglia rossonera in occasione di Milan-Roma. Una storia bellissima, che sottolinea la semplicità di un ragazzo che, da stasera in poi, può sicuramente sognare di entrare a far parte del calcio dei grandi.

