Milan, premio speciale per i fratelli Donnarumma: ecco di cosa si tratta

“È lui il pompeiano dell’anno. Gianluigi Donnarumma è stato premiato oggi nell’aula consiliare di Palazzo De Fusco di Pompei con la targa “Il cittadino pompeiano dell’anno” 2019, un riconoscimento che premia un esponente distintosi per l’impegno con cui ha portato lustro al nome della cittadina campana.

“Per aver scalato, in giovanissima età, le vette più alte del panorama calcistico nazionale ed internazionale, contribuendo con i prestigiosi record stabiliti, il suo esempio, la sua indiscussa professionalità basata sull’umiltà e sulla perseveranza nel perseguire i propri sogni, ed ergersi come una stella brilla per tutti coloro che amano lo sport”. Sono queste le motivazioni con cui l’amministrazione comunale ha voluto premiare Gigio, perché possa essere un esempio per le future generazioni e soprattutto un incentivo in più per tutti i cittadini di Pompei a dare il meglio di sé, in qualsiasi attività essi svolgano.

Al termine della cerimonia condotta dal Sindaco, Pietro Amitrano, Donnarumma si è detto orgoglioso e onorato di essere premiato dalla sua città a cui si è sempre sentito legato da un sentimento di affetto e gratitudine.

Nel corso della serata è stato premiato come simbolo di Pompei anche Antonio Donnarumma, al Milan dall’età di 15 anni e con una carriera divisa tra Piacenza, Bari, Gubbio e Asteras Tripoli”.

