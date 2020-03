Milan, Plizzari rientrerà dal prestito: i suoi numeri in stagione

NEWS MILAN – In vista della prossima stagione, il giovane portiere Alessandro Plizzari rientrerà dal prestito al Livorno. Il Milan potrebbe decidere di puntare seriamente su di lui soprattutto qualora Gigio Donnarumma non dovesse rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021 e cercare fortuna altrove.

In quel caso, il classe 2000 potrebbe essere promosso a secondo portiere, magari come vice Reina – anche lui rientrerà alla base – per poi cercare di diventare il primo dalla stagione successiva. I numeri di Plizzari in questa annata non sono eccezionali, ma molto ha inciso la pessima stagione del Livorno, ultimo in classifica in Serie B. Il rossonero ha giocato da novembre in poi totalizzando 15 presenze e incassando 29 reti. Solamente 2 i clean sheet. Con lui rientrerà al Milan anche un altro talento cresciuto nel vivaio rossonero: ecco chi è>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android