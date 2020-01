Milan, Pioli: “Quando sono arrivato ho trovato una squadra confusa”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole su come ha trovato la squadra al momento del suo approdo in rossonero. “L’ho trovata confusa quando sono arrivato, con situazioni non troppo chiare. Io sono un allenatore diretto, sincero. Ho idee chiare e cerco di trasmetterle con chiarezza”, ha detto il tecnico emiliano. Parole importanti quelle del tecnico della Rhodense pronunciate ieri a Radio Sportiva: ecco il suo pensiero su Ibrahimovic visto da molto vicino>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android