Milan, Pioli ha gli uomini contati: da 4 partite giocano gli stessi

NEWS MILAN – Il Milan prova ad interrogarsi dei motivi che hanno portato la squadra ad uscire dal Franchi di Firenze con un solo punto. Certo giocare in casa della Fiorentina storicamente non è mai facile – anche la Juventus quest’anno ha pareggiato contro i viola -, tuttavia la squadra rossonera era andata in vantaggio giocando più di un’ora della gara senza subire minimamente l’avversario e paradossalmente le cose sono iniziate a cambiare quando si è ritrovata con un uomo in più a seguito dell’espulsione di Dalbert.

Al di là delle discutibili decisioni del direttore di gara che ovviamente hanno influenzato e non poco il risultato finale della gara, il Milan deve necessariamente far fronte ad una rosa molto corta e che nel finale di match è emersa tutta la stanchezza della quarta gara in 12 giorni. Nelle ultime settimane, complici le diverse cessioni del mercato di gennaio, hanno giocato praticamente sempre gli stessi uomini e il fiato corto nei finali di gara si è notato.

Già contro il Torino lunedì sera la squadra di Pioli era calata nell’ultima parte di match, salvo però riuscire a difendersi bene complice la poca pericolosità delle azioni granata. Contro i viola non è stato così e se non ci fosse stato Begovic a salvare col piede su Cáceres saremmo qui a parlare di altro. Non è un caso nemmeno che i rossoneri abbiano subito ben 3 rimonte nelle ultime 4 gare.

Uomini contati in mezzo al campo, dove al momento ci sono Bennacer e Kessie senza rincalzi se non un adattato Paquetà. Biglia e Krunic sono ancora ai box, mentre Brescianini rimane in attesa di seguire le orme di Gabbia e poter fare il proprio esordio. Davanti Leao ha perso posti nelle gerarchie, mentre Bonaventura gioca e non gioca. Rinforzi che a gennaio avrebbero fatto comodo ora che la coperta è estremamente corta. Ecco, invece, le ultime sulle condizioni di Donnarumma>>>

