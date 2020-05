Milan, Pioli e Giampaolo a libro paga fino al 2021

MILAN NEWS – Come ricorda questa mattina Tuttosport, il Milan avrà a libro paga fino al 2021 sia Stefano Pioli che Marco Giampaolo. Sul tecnico abruzzese, che guadagna 2 milioni a stagione, il fondo Elliott deve sperare che trovi una squadra per la prossima stagione (Udinese e Torino le possibili destinazioni). Per quanto riguarda il tecnico emiliano, un milione e mezzo di ingaggio, è tutto rimandato al termine della stagione. Tra Pioli e il club rossonero, infatti, esiste un gentleman Agreement che porta al divorzio in caso di mancato approdo in Champions League o mancata vittoria della Coppa Italia.

