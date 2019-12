Milan: Piatek, Krunic, Vitale e Fusetti incontrano i bambini in Ospedale

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcuni scatti provenienti dall’Ospedale dei Bambini ‘Vittore Buzzi’. Per l’occasione sono stati presenti Krzysztof Piatek e Rade Krunic per la squadra maschile e Francesca Vitale e Laura Fusetti per quella femminile. Un gesto di straordinaria importanza realizzato anche grazie a ‘Fondazione Milan’, che ha realizzato il reparto di Malformazione Vascolare in cui si sono recati i rossoneri, che hanno regalato un sorriso ai bambini presenti. Ecco le foto.

