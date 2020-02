Milan, Piatek e Suso: due addii che sanno di sconfitta per tutti

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, le cessioni di gennaio di Jesùs Suso e Krzysztof Piatek sanno di sconfitta per tutti. I due giocatori, sebbene siano stati fortemente criticati nell’ultimo periodo, hanno rappresentato due punti fermi del Milan dell’ultimo periodo. Il polacco, in particolare, è stata una scommessa da 38 milioni persa dopo appena 12 mesi. Intanto, anche il match di Coppa Italia di mercoledì rischia di giocarsi senza pubblico>>>

