Milan, ora calendario “morbido” fino al derby: vietato sbagliare

NEWS MILAN – Dopo Cagliari e SPAL ecco l’Udinese. Il Milan vince 3 gare consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma per capire se la stagione sia veramente svoltata saranno fondamentali le prossime due gare che solo sulla carta sono decisamente abbordabili per la squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri, infatti, affronteranno nei prossimi due match il Brescia di Eugenio Corini, squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, e a seguire l’Hellas Verona a San Siro il prossimo 2 febbraio, compagine che sta decisamente sorprendendo in questo campionato. Fondamentale per il Milan sarà ottenere 6 punti, in moda da presentarsi al derby con una bella striscia di risultati utili consecutivi e col morale alto.

Se si vuole davvero puntare ancora a ribaltare una stagione iniziata col piede sbagliato, allora i rossoneri non possono più permettersi passi falsi per di più con squadre che le stanno dietro in classifica. Oggi il Milan ha vinto di carattere all’ultimo minuto al termine di una prestazione non troppo positiva. Tanto è stato concesso agli avversari, a differenza di quanto visto a Cagliari e contro la SPAL. Per questo Pioli dovrà cercare di perfezionare e lavorare su alcuni punti, come ad esempio il reparto difensivo che oggi è andato spesso in difficoltà, come accaduto a Bergamo prima di Natale.

