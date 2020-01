Milan, oggi giorno di riposo: ripresa a Milanello per martedì

VERSO BRESCIA-MILAN – Giornata di riposo concessa oggi alla squadra da parte di Stefano Pioli. I rossoneri si ritroveranno a Milanello nella giornata di martedì per iniziare a preparare la gara in programma venerdì sera contro il Brescia allo stadio Mario Rigamonti. Da martedì si potrà anche capire se potranno recuperare gli infortunati assenti contro SPAL e Udinese Musacchio, Calabria e Calhanoglu. Nelle Rondinelle certamente assente Balotelli per squalifica. Queste le nostre pagelle della gara di ieri>>>

