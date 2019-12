Milan, niente Miranchuk: il russo verso il Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Niente Italia per Aleksey Miranchuk. Il centrocampista della Lokomotiv Mosca dopo un’ottima Champions League, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sembra indirizzato verso il Manchester United. Operazione che i Red Devils dovrebbero completare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Per il giocatore russo nelle scorse settimane erano emersi interessamenti da parte di Juventus, Milan e Lazio. Intanto, il Milan è sempre in pressing per Todibo: scopri di più sul talento francese>>>

