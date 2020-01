Milan, Nesti: “Piatek? Un giocatore incapace di segnare”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Carlo Nesti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha sottolineato le difficoltà che Krzysztof Piatek sta vivendo in questo momento. Ecco il suo pensiero sull’ex Genoa: “Piatek? La cessione ci sarà solo dietro cospicua offerta, il prestito ci sta. In questa parte di campionato è un giocatore incapace di segnare e che non aiuta la squadra. Pioli insisterà su Ibrahimovic e Rafael Leao”. Intanto sul polacco è fortissimo l’interesse del Tottenham, continua a leggere >>>

