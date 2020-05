Milan, Nagelsmann la prima scelta di Rangnick: ma il Lipsia farà muro

MILAN NEWS – Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Julian Nagelsmann è la prima scelta di Ralf Rangnick per la panchina rossonera della prossima stagione. Tuttavia, il fondo Elliott dovrà fare i conti con il muro del Lipsia che non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo allenatore con il quale ha un contratto fino al 2023.

Come ci ha ricordato ieri Stefan Krause, giornalista della BILD che segue da vicino le vicende di casa Lipsia, il club tedesco ha pagato ben 5 milioni la scorsa estate per portarlo via da Hoffenheim, Di conseguenza ne servirebbero almeno 10 per liberarlo dal suo attuale ruolo di tecnico nel club del gruppo Red Bull. Insomma, le possibilità ad oggi che Nagelsmann possa arrivare al Milan sono realmente basse. Mukiele, Upamecano e Szoboszlai: quante possibilità ci sono che possano arrivare?

