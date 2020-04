Milan, messaggio a Paquetà: “E’ nato un nuovo rossonero”

NEWS MILAN – Nella notte tra martedì 7 aprile e mercoledì 8 è nato Benicio, figlio di Lucas Paquetà e Maria Eduarda: ecco il messaggio del Milan.

“È nato un nuovo rossonero! Benvenuto Benício e congratulazioni a mamma e papà”, il bel post pubblicato dal club di via Aldo Rossi. Lucas Paquetà si trova – secondo quanto riportato stamattina dalla Gazzetta – in Brasile assieme alla moglie Maria. Anche lui dovrà rientrare a breve nel nostro paese in vista della possibile ripresa del campionato. Intanto, Maldini e Gazidis sono al lavoro per il taglio degli stipendi>>>

