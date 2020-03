Milan, Maldini e Ibrahimovic valutano il futuro: le ultime

NEWS MILAN – Breve resoconto della situazione tra squadra e società in casa Milan. A Sportmediaset si è parlato anzitutto del futuro di Paolo Maldini: il direttore tecnico sta valutando il proprio futuro. Potrebbe andare via subito insieme a Boban, ma c’è l’ipotesi permanenza sino a fine anno, e poi discutere meglio il da farsi.

In squadra invece è dubbioso il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Con quel suo post su Instagram, ha dimostrato fastidio per la situazione attuale. La voglia per lo svedese può mancare, soprattutto se il progetto che c’era al suo arrivo, rischia di cambiare. Inoltre con l’arrivo di Ralf Rangnick, Ibra rischia di non essere più al centro del progetto.

Ma Mino Raiola ha perplessità anche su Gianluigi Donnarumma. Ivan Gazidis vuole fissare un tetto salariale di 2,5 milioni di euro annui, che potrebbe non lasciare spazio alle eccezioni: su tutte quelle del 99 rossonero e di Ibrahimovic. Addii che per il Milan potrebbero essere parecchio dolorosi.

Intanto nella tarda mattinata sono arrivate le dichiarazioni proprio di GigioDonnarumma: continua a leggere >>>

