Milan, Lucchini: “La personalità di Ibrahimovic era quello che mancava”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Lucchini, ex difensore e attuale allenatore, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri hanno fatto bene? Ecco la sua riposta ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “L’operazione Ibrahimovic è stata studiata, la mancanza caratteriale dei rossoneri era lampante, la scelta di una personalità come Zlatan Ibrahimovic era quello che mancava”. Intanto ecco la strategia del Milan per arrivare a Matteo Politano, continua a leggere >>>

